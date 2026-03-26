Der 112 Jahre alte Schwäbische Heimatbund schärft sein Profil: Dazu gehört ein offensives Eintreten für die Demokratie angesichts des politischen Rechtsrucks im Land.
26.03.2026 - 11:20 Uhr
Klare Worte von einem württembergischen Traditionsverein: Der Schwäbische Heimatbund, 1914 gegründet, will es nicht zulassen, dass radikale Kräfte den Heimatbegriff für sich beanspruchen. „Wir lehnen jede Form der Vereinnahmung von ,Heimat‘ ab, die darauf abzielt, Menschen auszugrenzen und sie von der Entwicklung unserer Gemeinschaft auszuschließen“, erklärten der Vorsitzende des Heimatbundes, Andreas Felchle, und Geschäftsführer Bernhard Langner in einem Gespräch mit unserer Zeitung.