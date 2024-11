Während die Republikaner feiern, dass Donald Trump der Wahlsieg kaum noch zu nehmen ist, macht sich bei den Anhängern von Kamala Harris Verzweiflung breit. Ein Stimmungsbild von zwei großen Wahlpartys der Demokraten.

the/AFP 06.11.2024 - 11:30 Uhr

Es war nach Mitternacht, als Cedric Richmond die Bühne vor der Howard University in Washington D.C. betrat. Seine Botschaft an Kamala Harris’ Anhänger, die dort mit wachsender Verzweiflung auf ihren Smartphones die Zahlen verfolgten, war nicht das, was diese erhofft hatten: „Ihr werdet heute Nacht nicht von der Vizepräsidentin hören.“ Die Leute sollten nach Hause gehen. Erst am nächsten Morgen werde sich die Demokratin äußern.