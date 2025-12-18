Tragischer Fall in Ludwigsburg Beim Rasermord-Prozess geht es auch um Schmerzensgeld
Fatih Zingal vertritt beim Ludwigsburger Rasermord-Prozess die Angehörigen der getöteten Selin – dabei geht es auch um Geld, das den Schmerz etwas lindern könnte.
Fatih Zingal vertritt beim Ludwigsburger Rasermord-Prozess die Angehörigen der getöteten Selin – dabei geht es auch um Geld, das den Schmerz etwas lindern könnte.
Zwei junge Frauen, die 23-jährige Merve und die 22-jährige Selin, sind am Abend des 20. März in Ludwigsburg ums Leben gekommen, als ein Mercedes der S-Klasse gegen 20 Uhr vor der Aral-Tankstelle an der Schwieberdinger Straße in ihren Ford Focus raste. Das Landgericht Stuttgart beleuchtet im Mordprozess das Geschehen – dabei wird es auch um ein Schmerzensgeld für die Angehörigen gehen.