Der frühere VfB-Spieler Sebastian Hertner ist am Samstag tödlich verunglückt. Timo Hildebrand zeigt seine Trauer – und teilt auf Instagram die letzte gemeinsame Erinnerung.

Nach dem tragischen Tod von Sebastian Hertner hat Timo Hildebrand auf Instagram seine Trauer zum Ausdruck gebracht. Der frühere Torhüter des VfB Stuttgart teilte auf Instagram ein gemeinsames Foto und schrieb dazu: „Im Sommer haben wir noch das Leben gefeiert. Jetzt ist es unsere letzte gemeinsame Erinnerung.“

Hertner war am vergangenen Samstag im Alter von 34 Jahren bei einem Sessellift-Unglück in Montenegro ums Leben gekommen. Medienberichten zufolge waren aus bislang ungeklärten Gründen zwei Doppelsessel des Lifts ineinander gerutscht. Hertner sei infolgedessen 70 Meter in die Tiefe gestürzt, berichtete die montenegrinische Tageszeitung „Pobjeda“ und berief sich dabei auf eigene Quellen.

Sebastian Hertner und Timo Hildebrand spielten zur selben Zeit für den VfB

Hertner und Hildebrand haben beide eine längere Vergangenheit beim VfB Stuttgart: Während Hildebrand von 1999 bis 2007 für die Profis spielte, durchlief Hertner von 2005 bis 2009 mehrere Jugendmannschaften des VfB und war deutscher Junioren-Nationalspieler. Der Sprung zu den Profis des VfB Stuttgart gelang dem gebürtigen Leonberger nicht. Von 2009 bis 2012 bestritt er für die zweite Mannschaft 65 Spiele in der 3. Liga.

In der zweiten Fußball-Bundesliga lief Hertner für den TSV 1860 München, Erzgebirge Aue und den SV Darmstadt 98 auf. In dieser Saison spielte der Innenverteidiger als Kapitän für den ETSV Hamburg in der Oberliga.

Die Hamburger informierten am Dienstag öffentlich über den Tod ihres Kapitäns: „Mit großer Trauer müssen wir heute bekannt geben, dass unser Kapitän Sebastian Hertner im Urlaub tödlich verunglückt ist. Wir sind fassungslos und unendlich traurig. Unser Mitgefühl gehört seiner Familie und seinen Angehörigen. Ruhe in Frieden, Sebastian“, schrieb der Verein.

VfB Stuttgart drückt sein Mitgefühl aus

Auch der VfB Stuttgart hatte infolgedessen sein Mitgefühl ausgedrückt: „Unser Mitgefühl gehört seiner Familie und seinen Angehörigen. Der VfB Stuttgart wird Sebastian Hertner ein ehrendes Andenken bewahren“, hieß es in einer Mitteilung des Vereins.