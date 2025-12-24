Der frühere VfB-Spieler Sebastian Hertner ist am Samstag tödlich verunglückt. Timo Hildebrand zeigt seine Trauer – und teilt auf Instagram die letzte gemeinsame Erinnerung.
24.12.2025 - 12:19 Uhr
Nach dem tragischen Tod von Sebastian Hertner hat Timo Hildebrand auf Instagram seine Trauer zum Ausdruck gebracht. Der frühere Torhüter des VfB Stuttgart teilte auf Instagram ein gemeinsames Foto und schrieb dazu: „Im Sommer haben wir noch das Leben gefeiert. Jetzt ist es unsere letzte gemeinsame Erinnerung.“