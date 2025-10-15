In Murrhardt springt eine Mutter ihrem Kind hinterher, das bei Rot über die Straße rennt. Ein Auto kann nicht mehr rechtzeitig stoppen. Die Folge: ein schwerer Unfall.

Dienstagabend, Theodor-Heuss-Straße in Murrhardt. Es ist kurz vor 19 Uhr, als ein Kind bei Rotlicht über eine Fußgängerampel läuft und damit ein dramatisches Unglück auslöst. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, reagierte die Mutter blitzschnell: Sie sprang dem Kind hinterher, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten.

Ein 61-jähriger Mann am Steuer eines Mercedes versuchte noch zu bremsen, doch vergeblich. Trotz einer Gefahrenbremsung kam es zur Kollision.

Kind leicht verletzt – Mutter in Klinik

Das Kind kam mit leichten Abschürfungen davon. Für die 39-jährige Mutter endete die Rettungsaktion jedoch tragisch: Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Noch ist unklar, ob der Fahrer angemessen schnell fuhr oder andere Faktoren eine Rolle spielten.