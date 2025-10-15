In Murrhardt springt eine Mutter ihrem Kind hinterher, das bei Rot über die Straße rennt. Ein Auto kann nicht mehr rechtzeitig stoppen. Die Folge: ein schwerer Unfall.
15.10.2025 - 08:49 Uhr
Dienstagabend, Theodor-Heuss-Straße in Murrhardt. Es ist kurz vor 19 Uhr, als ein Kind bei Rotlicht über eine Fußgängerampel läuft und damit ein dramatisches Unglück auslöst. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, reagierte die Mutter blitzschnell: Sie sprang dem Kind hinterher, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten.