Hubschrauber, Taucher, Boote: Tage nach dem Steg-Drama an Spaniens Nordküste wird das letzte Opfer geborgen. Was über den Unfall und den Steg bekannt ist.
05.03.2026 - 17:50 Uhr
Santander - Zwei Tage nach dem Einsturz eines Stegs an der spanischen Nordküste ist ein seither vermisstes sechstes und damit letztes Opfer tot geborgen worden. Es handele sich um eine junge Frau, teilte der Vertreter der Zentralregierung in der autonomen Gemeinschaft von Kantabrien, Pedro Casares, auf der Plattform X mit. Rettungskräfte hatten seit dem Unglück am Dienstag mit Unterstützung eines Hubschraubers, mit Booten und mit Hilfe von Tauchern nach der Vermissten gesucht.