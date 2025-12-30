Ex-Boxweltmeister Anthony Joshua ist in einen Autounfall mit zwei Toten verwickelt, sein bekanntester Gegner und Bayern-Star Michael Olise zeigen sich geschockt. Auch Nigerias Präsident äußert sich.
30.12.2025 - 11:41 Uhr
Lagos - Der schwere Verkehrsunfall von Boxstar Anthony Joshua mit zwei Toten hat auch dessen früheren WM-Gegner Wladimir Klitschko erschüttert. Er sei "zutiefst betroffen" vom Tod der zwei engen Freunde und Teammitglieder des britischen Schwergewichtsboxers, schrieb Klitschko (59) auf der Plattform X.