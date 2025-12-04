 
  Damian Naglers Wandlung vom Magath zum Klopp

Trainer der Spvgg Cannstatt Damian Naglers Wandlung vom Magath zum Klopp

Trainer der Spvgg Cannstatt: Damian Naglers Wandlung vom Magath zum Klopp
Damian Nagler von der Spvgg Cannstatt weiß, wo er in seiner Trainerkarriere mittelfristig noch hin will. Foto: Archiv/Günter Bergmann

Damian Nagler steht mit der Spvgg Cannstatt überraschend auf Platz zwei in der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen. Wie tickt der 37-Jährige als Trainer?

Volontäre: Valentin Schwarz (vas)

Unter den Fußballtrainern zählt Damian Nagler mit seinen 37 Jahren noch immer zu den jüngeren Vertretern seiner Zunft. Dennoch hat der aktuelle Erfolgscoach der Spvgg Cannstatt bereits einen vielschichtigen Lernprozess hinter sich. Mehr als sechs Jahre ist es her, dass der ehemalige Junioren-Bundesligakeeper der Stuttgarter Kickers beim SV Grün-Weiß Sommerrain als Spielertrainer anheuerte. Genug Zeit für eine seither bemerkenswerte Wandlung.

 

„Angefangen habe ich als Typ Felix Magath“, erzählt Nagler. Zu Beginn sei es ihm vor allem darum gegangen, seine Spieler auf Disziplin zu trimmen. „Ich war ein harter Hund.“ Mit zunehmender Erfahrung habe sich sein Stil aber „sukzessive verändert“. So setzt Nagler nun auf ein spielnahes Training, heißt: Übungsformen mit Fuß- statt Medizinball. Außerdem legt er nach eigener Aussage inzwischen deutlich mehr Wert auf die menschliche Seite der Mannschaftsführung. Naglers Selbsteinschätzung: „Heute bin ich als Trainertyp eher bei Jürgen Klopp.“

Damian Nagler und seine gefühlten drei Vollzeitjobs

Rückblickend ist Nagler „gottfroh“, 2019 seinem Kumpel Markus Treyz spontan zugesagt zu haben, gemeinsam bei Sommerrain zu übernehmen. „Ich hätte mir damals nicht vorstellen können, zu was für einer riesengroßen Leidenschaft das für mich wird“, sagt er. Auf das Jahr bei Sommerrain folgten vier Spielzeiten beim PSV Stuttgart in der Kreisliga A. Der Sprung in die Landesliga zum TV Pflugfelden entwickelte sich 2023/24 allerdings zum kurzen Intermezzo. „Da hat es nicht ganz gematcht“, sagt Nagler. Erfolgreicher lief es auf seiner nächsten Station beim Bezirksligisten TSV Deizisau, bevor sich Nagler im vergangenen Sommer zum Wechsel nach Cannstatt entschloss. Der Grund: „Ich wollte wieder zurück in meine fußballerische Wahlheimat Stuttgart.“

