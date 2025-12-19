Im letzten Spiel des Jahres empfängt der VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr) die TSG Hoffenheim. Trainer Christian Ilzer will mit seinem Team offensiv dagegen halten.

Am Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) steigt zum letzten Mal in diesem Jahr ein Spiel des VfB Stuttgart in der MHP-Arena. Der Tabellennachbar aus Hoffenheim, fünfter der Tabelle, kommt in Top-Verfassung nach Bad Cannstatt gereist. TSG-Trainer Christian Ilzer findet vor dem Duell beim Sechsten nur lobende Worte für den VfB – und sieht spielerische Parallelen.

Auf der Pressekonferenz vor dem Gastspiel in Stuttgart machte Ilzer klar, dass der Respekt vor dem Duell mit dem VfB da ist. „Man weiß sehr genau, was man an Stärken vom VfB Stuttgart bekommt. Diese Mannschaft gehört für mich zu den besten Teams im Positionsspiel in der deutschen Bundesliga“, sagte der Hoffenheimer Chefcoach, der zuvor Sturm Graz in Österreichs erster Liga trainiert hatte. Deshalb sei es eine große Herausforderung zum Jahresabschluss. Zum Abschluss einer erfolgreichen zweiten Jahreshälfte kann Ilzer mit Ausnahme von Touré, der beim Afrika-Cup für die Elfenbeinküste im Einsatz ist, personell aus dem Vollen schöpfen.

Dass am Samstag zwei unterschiedliche Ausrichtungen aufeinandertreffen, glaubt der 48-Jährige nicht: „Es sind sehr ähnliche Mannschaften, was die Spielphilosophie betrifft. Wir wollen von hinten weg klare Lösungen und Abläufe haben. Wir wollen intensiv im Gegenpressing sein, in den Phasen, in denen wir nicht den Ball haben. All das sehe ich beim VfB auch.“

Ein munteres Hin und Her mit vielen Torraumszenen also? Die Fans des VfB hätten beim letzten Spiel des Jahres sicher nichts dagegen.