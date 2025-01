Um den Chefcoach ranken sich einmal mehr Wechselspekulationen. Doch die Stuttgarter können dem gefragten Mann auch viel bieten. Wir ordnen die Situation ein.

Carlos Ubina 23.01.2025 - 06:00 Uhr

Der Trainer ist gefragt. Zunächst fachlich nach dem 3:1-Sieg bei Slovan Bratislava. Es geht um den Schlüssel zum Erfolg in der Champions-League-Partie an der Donau und um die Frage, warum der VfB Stuttgart diesmal nicht in die Belgrad-Falle getappt ist. Denn bis zum Abpfiff in der Slowakei war die 1:5-Niederlage in Serbien beim Fußball-Bundesligisten zwar sauber aufgearbeitet, aber mehrere Wochen nach der Enttäuschung noch nicht in allen Köpfen der Beteiligten vollends abgehakt.