Sebastian Hoeneß hat sich gefreut – und zwar richtig, wie der Trainer des VfB Stuttgart erzählt hat. Über den Erfolg der U 19 in der Youth League. Mit 3:2 setzte sich die Mannschaft von Nachwuchscoach Nico Willig bei Sporting Lissabon durch und steht nun im Viertelfinale der europäischen Prinzenklasse. Nächster Gegner ist der FC Barcelona. Das Jugendteam des Fußball-Bundeslisten erwartet die Gäste aus Katalonien am 1. oder 2. April. Die Paarung ist noch nicht final angesetzt.

„Das sind extrem wertvolle Spiele für die Jugendlichen. Sie geben ihnen den Extraschub“, sagte Hoeneß über die Begegnungen in der Youth League, die zunächst an die eigenen Spiele in der Champions League gekoppelt waren. Jetzt geht der VfB-Nachwuchs seinen eigenen Weg, unabhängig vom Aus der Profis.

„Ich gratuliere allen Beteiligten zu diesem Erfolg – und jetzt kommt auch noch der FC Barcelona nach Stuttgart. Das ist top. Ich hoffe, dass die Partie nicht am gleichen Tag angesetzt wird wie unser Pokalspiel gegen RB Leipzig“, sagte Hoeneß, der sich das Duell mit Barça gerne im Stadion anschauen würde. Das Halbfinale des großen VfB gegen die Sachsen wird am 2. April (20.45 Uhr) ausgetragen.