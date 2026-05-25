Nach zehn Jahren endet bei Manchester City eine Ära. Der Abschied von Trainerikone Pep Guardiola wird zur emotionalen Rückschau. Auch ein deutscher Ex-Profi wird gewürdigt.
25.05.2026 - 06:43 Uhr
Manchester - Die Profis von Manchester City standen Spalier, die Zuschauer im voll besetzten Etihad-Stadion erhoben sich und würdigten ihren Erfolgscoach minutenlang mit lautstarkem Applaus. Nach zehn Jahren hat Trainer Pep Guardiola bei den Cityzens einen emotionalen Abschied gefeiert. Auch mehrere Profis wurden nach dem letzten Premier-League-Spiel feierlich verabschiedet.