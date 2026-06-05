Nach Meister-Coach Xabi Alonso hat Leverkusen wieder einen Spanier als Trainer geholt. Der vermeidet aber bei seiner Vorstellung große Ankündigungen, stelle dafür die Weiterentwicklung in den Fokus.
05.06.2026 - 13:52 Uhr
Leverkusen - Mit viel Energie, klaren Ideen und einem Bekenntnis zu offensivem Fußball hat sich Bayer Leverkusens neuer Cheftrainer Carles Martínez Novell am Freitag vorgestellt. "Die Gegner sollen spüren, dass Leverkusen ein großer Verein ist", sagte der Nachfolger von Kasper Hjulmand.