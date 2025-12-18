Trainerfrage Stuttgarter Kickers: Weiter mit oder ohne Marco Wildersinn? So läuft die Analyse in Degerloch

Von offizieller Seite ist derzeit wenig bis nichts zu erfahren von den Stuttgarter Kickers. „Es gibt kein Zeitfenster, wann es etwas zu vermelden gibt“, sagt Sportgeschäftsführer Lutz Siebrecht. „Wir haben uns ausgetauscht, und es wird weitere Gespräche geben“, sagt Präsidiumsmitglied Jürgen Kindler. Die beiden haben gemeinsam mit Präsident Rainer Lorz in dieser Woche die sportliche Lage beim Fußball-Regionalligisten erörtert. „Wir sind uns einig, dass wir unzufrieden sind mit einigen Themen, vor allem mit der Punktausbeute, aber das ist der Trainer ja auch“, sagt Kindler.