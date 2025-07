Das Fitnessstudio Fitness Express ist die perfekte Adresse rund um Fitness, Wellness und Gesundheit in der Region Böblingen. Und das Beste: Bei einer Adresse bleibt es nicht. Insgesamt sechs Standorte bieten zahlreiche Trainingsmöglichkeiten für alle Mitglieder.

SWMN 31.07.2025 - 00:00 Uhr

Mit Standorten in Renningen, Gärtringen, Böblingen, Sindelfingen und Stuttgart-Vaihingen bieten die Fitness Express Clubs auf bis zu 3000 Quadratmetern alles, was das Sportler-Herz begehrt. Mitglieder können flexibel in allen Clubs trainieren – für die frühen Vögel bereits ab fünf Uhr morgens, für die Nachteulen sind die Clubs bis 24 Uhr geöffnet. In Gärtringen und Renningen Süd kann sogar rund um die Uhr trainiert werden.

Neueröffnung in Renningen Süd

Für Renningen Club Nummer zwei, für die Fitness Express Clubs Nummer sechs. Am 1. August erweitert die Familie Fräßdorf ihr Standort-Portfolio und macht aus dem ehemaligen Pro Aktiv Fitnesscenter einen neuen Fitness Express Club. Die seit 2023 in zweiter Generation geführte Fitnesskette setzt dabei auf ein erhebliches Maß Eigenleistung. „Wir bauen zum Teil selber um“, erzählt der Fitness Express-Inhaber Marvin Fräßdorf. Zusammen mit seiner Schwester Larissa übernahm er Stück für Stück das operative Geschäft der Eltern, die 2005 das erste Studio eröffneten. Beim Umbau aller Trainingsräume, Umkleiden und Nebenräume unterstützten nicht nur die beauftragten Handwerker, sondern zusätzlich zehn Helfer und Helferinnen. Der Club hat rund um die Uhr geöffnet und ist in der Weil der Städter Straße 51/3 in Renningen zu finden.

Diese Fitnesskurse lassen Muskeln wachsen

Vor allem in den Clubs in Böblingen, Renningen und Sindelfingen erfreuen sich Sportenthusiasten zahlreicher Kursangebote. Von Montag bis Freitag finden je nach Club die ersten Kurse um 9.30 Uhr statt. Am Abend findet man auch Kurse, die um 20 Uhr beginnen. Zum Angebot gehören:

HIIT: Das High Intensity Interval Training ist der ideale Fettverbrenner und zeichnet sich durch kurze, knackige Intervalle aus, wodurch der Stoffwechsel stark angekurbelt wird.

Body Workout: Das ganzheitliche Muskeltraining kräftigt und strafft den Körper. Mithilfe von Tubes, Hanteln und Steps werden sowohl schwere als auch einfache Übungen für alle durchgeführt.

ZUMBA: Das Tanz- und Fitnessworkout ist perfekt für Sportbegeisterte, die Spaß an rhythmischen und schweißtreibenden Bewegungen haben.

Pilates: Aus der Körpermitte heraus bietet der Pilates-Kurs Ruhe, Wohlbefinden und ganzheitliches Training.

Dance: Von lateinamerikanischen Tänzen bis Hip-Hop ist alles dabei. Der Dance-Kurs setzt voll auf rhythmische Bewegungen.

Bauchkurs: Kurz aber intensiv – der Bauchkurs stärkt die Bauchmuskulatur, das Sixpack und eine gesunde und stabile Wirbelsäule.

Indoor Cycling: Ideal für Bauch, Beine und Po – Indoor Cycling auf speziell entwickelten Bikes steigert die Fettverbrennung und trainiert das Herz-Kreislauf-System.

Auf der Webseite der Fitness Express Clubs findet man weitere Informationen zu diesen und weiteren Kursen.

Sauna – das gesunde und entspannende Wellnessangebot

Nach dem Training in die Sauna – für viele ist das Teil der Sport-Routine. Zurecht, denn ein Besuch in der Sauna bringt viele Vorteile mit sich. Saunagänge fördern die Durchblutung, kurbeln den Stoffwechsel an und wirken sich positiv auf Herz und Kreislauf aus. Gleichzeitig wird das Immunsystem gestärkt und die Muskulatur kann sich nach dem Training schneller erholen. Durch das intensive Schwitzen wird zudem die Haut gründlich gereinigt.

Für alle weiblichen Mitglieder bieten die Clubs in Sindelfingen und Stuttgart-Vaihingen immer dienstags und in Böblingen und Renningen donnerstags Damensaunatage an.

Fitnessstudio monatlich kündbar: Probetraining gefällig?

Niemand kauft die Katze im Sack. Deshalb ist es wichtig, das Fitnessstudio kennen zu lernen, um herauszufinden, ob man sich wohlfühlt. Fitness Express bietet zwei Wochen kostenloses Training an, um sich ein umfassendes Bild machen zu können. Ist man glücklich und hat sich dafür entschieden, gibt es die ersten beiden Monate vergünstigt. Anschließend trainiert man zum regulären Preis. Man findet kurzfristig keine Zeit mehr zum Trainieren? Kein Problem, das Abo ist monatlich kündbar.

Zu zweit trainiert es sich besser

Deshalb gibt es bei Fitness Express auch eine Friends4Free Card. Vier Wochen nach Vertragsabschluss können Freunde und Bekannte kostenlos mittrainieren. Mit einem persönlichen Einladungscode über die Fitness Express App kann das Training auch digital verschickt werden.

Fitness Express auf Social Media

Wer herausfinden möchte, wie sympathisch es in den Clubs zugeht, darf einen Blick auf den Instagram-Kanal von Fitness Express werfen. Dort findet man Informationen rund um die Neueröffnung, witzige Memes oder saisonale Aktionen.

Weitere Informationen zum Studio, den Konditionen und Angeboten finden Interessierte auf der Webseite von Fitness Express Clubs.