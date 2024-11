Zuletzt hatte er wegen einer Erkältung beim Training ausgesetzt, an diesem Mittwoch stand der VfB-Cheftrainer Sebastian Hoeneß an der Stuttgarter Mercedesstraße wieder auf dem Trainingsplatz. Mit schwarzer Wollmütze auf dem Kopf war Hoeneß dicht am Geschehen dran – und sorgte mit einem vollen Trainingsplan dafür, dass seine Nicht-Nationalspieler ebenfalls in Bewegung bleiben.

Das traf auch für den in Stuttgart gebliebenen Deniz Undav zu. Während die Kollegen auf dem Feld mit Ball arbeiteten, drehte der 26-Jährige, der sich in der Champions-League-Partie gegen Atalanta Bergamo eine Oberschenkelverletzung zugezogen hatte, auf dem Trainingsgelände alleine seine Runde. Kurz zuvor hatte Dan-Axel Zagadou mit Krücken das Clubhaus verlassen. Beim Innenverteidiger wird es nach seiner zweiten Knieverletzung des Jahres also noch eine Weile mit der Rückkehr ins Training dauern.

Ohne die DFB-Akteure Alexander Nübel, Chris Führich, Maximilian Mittelstädt und Angelos Stiller, sowie ohne die weiteren Nationalspieler Fabian Rieder (Schweiz), Ermedin Demirovic (Bosnien-Herzegowina), Ameen Al-Dakhil (Belgien), El Bilal (Mali) Enzo Millot (U21 Frankreich), Nick Woltemade und Frans Krätzig (U21 Deutschland) standen beim VfB aber dennoch vier Torhüter sowie 17 Feldspieler auf dem Trainingsplatz.

Denn die Trainingsgruppe wurde wie gewohnt mit Spielern aus dem Unterbau der Cannstatter ergänzt: Aus dem Kader der U21-Drittligamannschaft waren als vierter Torhüter Finn Böhmker sowie Samuele di Benedetto und Leonhard Münst dabei. Dazu gesellten sich aus der U19 Efe Korkut, Elijah Scott, Lauri Penna und Matthaios Tsigkas dazu.

Für die in Stuttgart gebliebenen geht es an diesem Mittwoch gleich zweimal auf den Platz. Nach der öffentlichen Einheit am Vormittag, zu der sich ein dutzend Kiebitze am Spielfeldrand einfanden, steht noch ein nicht-öffentliches Training am Nachmittag an.

Dabei kamen die Spieler um den Kapitän Atakan Karazor, die Innenverteidiger Jeff Chabot, Anthony Rouault und Anrie Chase sowie auch Pascal Stenzel und Josha Vagnoman bereits im ersten Teil gut ins Schwitzen. Das war, als Hoeneß ein kleines Turnier mit vier Mannschaften à vier Feldspieler und Torwart auf einem Kleinfeld mit großen Toren angesetzt hatte.

Zuvor hatten die Spieler Flanken von allen vier Seiten geübt. Dabei tat sich auch der Assistenztrainer Malik Fathi hervor. Denn die meisten der gut getimten Flanken des ehemaligen Herthaners und Linksfußes fanden wie gewünscht ihren Abnehmer.