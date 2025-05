23 Feldspieler und drei Torhüter hat VfB-Trainer Sebastian Hoeneß im Training begrüßt. Darunter auch Dan-Axel Zagadou, der nach seiner langen Auszeit wieder voll mitmachte – aber erst in der neuen Saison richtig angreifen soll.

Heiko Hinrichsen 07.05.2025 - 12:06 Uhr

Mit seiner Körpergröße von 1,96 Metern ist Dan-Axel Zagadou ohnehin nicht zu übersehen – dazu trug der Innenverteidiger an diesem Mittwochvormittag noch ein quietschgelbes Leibchen. 23 Feldspieler und drei Torhüter konnte der VfB-Cheftrainer Sebastian Hoeneß vor dem letzten Heimspiel der Saison an diesem Samstag (15.30 Uhr) gegen den FC Augsburg im Training um sich scharen – und Zagadou, der aufgrund einer erneuten Knieverletzung aus dem vergangenen Herbst so lange ausgefallen war, er war einer von ihnen.