Nach diversen individuellen Einheiten sind Jamie Leweling und Deniz Undav ins Teamtraining des VfB zurückgekehrt. Beide sind am Samstag gegen den FC St. Pauli womöglich mit dabei.

Im Stadion nebenan wurden bereits die ersten Lichter für das Weihnachtskonzert des VfB mit der Schlager-Queen Andrea Berg und anderen Künstlern an diesem Dienstagabend angeschaltet, da war auch auf dem Trainingsplatz des VfB einiges los. Genau genommen waren bis auf die beiden Langzeitverletzten Dan-Axel Zagadou und El Bilal Touré sowie bis auf Atakan Karazor, der sich kurzfristig krank gemeldet hatte, alle Spieler auf dem Gelände zu sehen, die der VfB in seiner Lizenzspielermannschaft beschäftigt.

Das größte Interesse der rund 450 Zuschauer am Rand des Trainingsplatzes zog dabei ein Duo auf sich, dass jeweils mit schwarzer Mütze und kurzer Hose den Rasen betrat. Die Offensivspieler Deniz Undav und Jamie Leweling meldeten sich im Teamtraining zurück – und hielten beide fast bis zum Ende durch. Dass sie früher Schluss machten, war dabei eine reine Vorsichtsmaßnahme.

Lesen Sie auch

Mit Blick auf das letzte Pflichtspiel des Jahres 2024 an diesem Samstag gegen den FC St. Pauli in der Bundesliga darf die VfB-Fangemeinde also hoffen, die beiden nach ihren Verletzungen wieder auf dem Feld zu sehen. Ob Undav und Leweling letztlich gegen den Aufsteiger eine Alternative für die Bank der Stuttgarter sind, wird sich im weiteren Verlauf der Trainingswoche entscheiden. Aber bisher stehen die Chancen nicht schlecht.

An diesem Dienstag trainierten die beiden Nationalspieler mit einer 24-köpfigen Gruppe auf dem Hauptplatz mit. Es standen dabei Passtraining und Spielformen auf engerem Raum auf dem Programm. Mit dabei waren auch diverse Talente aus dem Drittligateam wie Jarzinho Malanga, Efe Korkut, Thomas Kastanaras und der lange Zeit verletzte Luca Raimund, der einen guten Eindruck hinterließ.

Derweil hatte eine weitere Gruppe mit den Spielern, die beim 3:1 beim 1. FC Heidenheim in der Startelf gestanden waren, lediglich die Joggingschuhe geschnürt. Und so absolvierten Jeff Chabot, Alexander Nübel, Angelo Stiller und Co. eine kleine Laufeinheit, ehe sie nach ihrer Rückkehr auf dem Trainingsgelände noch gut gelaunt und ausdauernd die Autogramm- und Fotowünsche der Fans erfüllten.

Zum Abschluss eines spielintensiven Fußballjahres mit dem VfB hat der Cheftrainer Sebastian Hoeneß gegen den FC St. Pauli also die Qual der Wahl. Es bieten sich in Summe, die Youngster der U21 mitgezählt, rund 30 Spieler für einen Einsatz an.

Wir haben aktuelle Einblicke ins Training des VfB in unserer Bildergalerie gesammelt. Viel Spaß beim Durchklicken!