Bienvenue à Stuttgart: Badredine Bouanani wurde vom VfB für rund 18 Millionen Euro an Ablöse verpflichtet – und gab eine erste Kostprobe seines Könnens.

Während sich die beiden sich anbahnenden Transfers des südkoreanischen Stürmers Hyeon-Gyu Oh (24) vom KRC Genk sowie des Mittelfeldspielers Bilal El Khannouss (21) von Leicester City nach Stuttgart in der finalen Phase befinden, hat der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß mit seinem Team am Montagvormittag im Schlienzstadion ein öffentliches Training absolviert.

Mit dabei war erstmals auch Linksfuß Badredine Bouanani, Neuzugang vom französischen Erstligisten OGC Nizza, der sich gleich gut ins Training einfügte. An der Seite von Dan-Axel Zagadou als Französisch-Dolmetscher machte der 20-jährige Offensivspieler einen dynamischen Eindruck – und gab den rund 500 Zuschauern beim Training, darunter viele Ferienkinder, gleich mal eine Kostprobe seiner Schusskraft und Technik.

Ohne die zur Länderspielvorbereitung abgestellten Nationalspieler bat Hoeneß 17 Feldspieler und drei Torhüter auf den Rasen, darunter auch Akteure aus der zweiten Mannschaft. Dabei zeigte auch der gut aufgelegte Dan-Axel Zagadou, dass sein Wiedereingliederungs-Prozess nach zwei schweren Knieverletzungen weitere Fortschritte macht. Vier Minuten hat Zagadou im Pokal in Braunschweig bereits absolviert. Gut möglich, dass der Innenverteidiger bald mehr Einsatzzeit bekommt.

Auf dem Weg zurück in der Startelf macht derweil Jeff Chabot weitere Schritte. Noch trainiert der Ex-Kölner individuell mit Ball, dürfte aber seine Adduktorenprobleme am Ende der Länderspielpause komplett überwunden haben. Längere Zeit benötigt da Leonidas Stergiou. Der Schweizer drehte aber nach seiner Syndesmoseverletzung vom Mai an diesem Montag immerhin individuell seine Runden.