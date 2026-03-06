Sie hat Multiple Sklerose, ist die allermeiste Zeit auf einen Rollstuhl angewiesen – und genießt das Leben. Die Esslingerin Ela Kirchner inspiriert viele.

Ela Kirchner aus Esslingen sitzt im Rollstuhl. Seit mehr als 20 Jahren hat sie Multiple Sklerose (MS). Unterkriegen lässt sie sich davon nicht: „Ich habe mir seit der Diagnose vorgenommen, einmal alles zu machen, was ich will, bevor es nicht mehr geht.“ Viele Wanderungen und Fahrradtouren später hat sie sich eine neue sportliche Herausforderung gesucht.

Ela Kirchner will bei einem sogenannten Hyrox-Wettkampf mitmachen – ein anspruchsvoller Sport-Wettkampf, der aus acht Kilometern Rollstuhlfahren besteht, im Wechsel mit verschiedenen Kraft-Ausdauer-Aufgaben. Wir haben sie bei ihrem Training in einem Esslinger Fitnessstudio begleitet und einen Videobeitrag dazu erstellt.

In den Kommentaren unter dem Video kommt die positive Lebenseinstellung der Esslingerin sehr gut an. Knapp 120 000 Mal wurde das Video in den sozialen Medien abgespielt, mehr als 1300 Mal mit „Gefällt mir“ markiert. „Super coole Sache! MS kann uns nicht stoppen. Bei mir wartet noch die Zugspitze auf die Bewanderung“, kommentiert eine ebenfalls an Multipler Sklerose erkrankte Frau. Eine andere Userin schreibt: „Ich wünsche Ela alles erdenklich Gute und viel Erfolg! So viel Kraft und Mut muss belohnt werden, ich ziehe meinen Hut!“

Ela Kirchners Trainer sieht das auch so. Rudern, Training mit dem Medizinball und unterschiedlichen Gewichten: Es sei zwar etwas komplexer gewesen, einen Trainingsplan für eine Rollstuhlfahrerin zu entwerfen, doch ihre Fortschritte seien klar erkennbar. „Man sieht deutliche Entwicklungen. Es wird von Mal zu Mal besser“, sagt der junge Mann, blickt zu Kirchner und ergänzt: „Ich bin absolut happy mit ihr.“ Die Esslingerin grinst und sagt nur: „Ich auch.“