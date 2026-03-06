Sie hat Multiple Sklerose, ist die allermeiste Zeit auf einen Rollstuhl angewiesen – und genießt das Leben. Die Esslingerin Ela Kirchner inspiriert viele.
06.03.2026 - 14:25 Uhr
Ela Kirchner aus Esslingen sitzt im Rollstuhl. Seit mehr als 20 Jahren hat sie Multiple Sklerose (MS). Unterkriegen lässt sie sich davon nicht: „Ich habe mir seit der Diagnose vorgenommen, einmal alles zu machen, was ich will, bevor es nicht mehr geht.“ Viele Wanderungen und Fahrradtouren später hat sie sich eine neue sportliche Herausforderung gesucht.