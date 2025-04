Erst schaut Max Verstappen in Bahrain zu, dann fährt er den WM-Rivalen hinterher. Im Formel-1-Training ist ein Team klar schneller als der Rest.

dpa 11.04.2025 - 18:09 Uhr

Sakhir - Das McLaren-Duo hat beim Formel-1-Gastspiel in Bahrain den ersten Trainingstag dominiert. Der Australier Oscar Piastri holte sich die Tagesbestzeit, knapp dahinter fuhr WM-Spitzenreiter Lando Norris auf Rang zwei. Die beiden McLaren-Piloten hatten bei den Übungsrunden in Sakhir einen deutlichen Vorsprung auf die Konkurrenz, die von George Russell im Mercedes angeführt wurde. Titelverteidiger Max Verstappen, in der Vorwoche Sieger in Japan, kam im Red Bull nicht über Rang sieben hinaus.