In einem Fahrgeschäft in Rövershagen ist ein Feuer ausgebrochen. Bis auf eine Schadenssumme in Millionenhöhe ist vieles noch ungeklärt.

dpa 24.12.2024 - 11:52 Uhr

Rövershagen - Bei einem Brand an der Traktorbahn in "Karls Erlebnis-Dorf" in Mecklenburg-Vorpommern ist ein Millionenschaden entstanden. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, führe das Feuer an dem Fahrgeschäft in Rövershagen nahe Rostock voraussichtlich zu einem Schaden in Höhe von 2 bis 2,5 Millionen Euro.