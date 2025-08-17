Beim 33. Trecker-Treck beim Böllenbodenhof im Waiblinger Teilort Bittenfeld ziehen PS-starke Gefährte einen tonnenschweren Bremswagen über den Acker.
Den ersten Full Pull des Tages hat eine Frau geschafft. Stefanie Karpf, Winzerin aus Kernens Teilort Stetten, hat mit einem gut 30 Jahre alten 60 PS starken Traktor, einem Same-Aster, den rund 5,5 Tonnen schweren Bremswagen in einem Zug über die 75 Meter lange Strecke geschleppt. „Der Boden ist hart, wenn er ein bisschen weicher wäre, würden die Reifen noch besser greifen“, sagte sie. Im zweiten Durchgang blieb Stefanie Karpf kurz vor der Ziellinie, bei 74,15 Metern, stehen und belegte damit beim 33. Trecker-Treck am Sonntag in Waiblingen-Bittenfeld den zweiten Platz in der Klasse der Landmaschinen bis 2,8 Tonnen.