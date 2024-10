Die Sprungbude in Filderstadt und Bad Cannstatt bietet jede Menge Sprungspaß, Action und sportliche Herausforderungen. Egal ob Springen, Firmenausflug oder Kindergeburtstag – hier ist für jeden was dabei.

Wer freut sich schon darauf, im Herbst den Boden unter den Füßen zu verlieren und in der Sprungbude abzuheben?

Trampolinpark: Action und Spaß bei jedem Wetter

Die Sprungbuden bringen auf 1000 Quadratmetern Fläche Freude, Action und Herausforderungen für alle Altersgruppen: Eine Welt voller Trampoline, Ninja Parcours und Spaß für die ganze Familie. Ein riesiges Free Jump Trampolinfeld lädt zum Toben, Auspowern und Springen ein, während beim Dodgeball – Völkerball auf Trampolinen – in Teams in einem rasanten Duell gegeneinander angetreten wird.

Beim Circle Jump sind Geschick und Ausdauer gefragt und beim Slam Dunk können die besten Dunking-Skills gezeigt werden. In der Sprungbude Bad Cannstatt können Besucher zudem beim Valo Jump zum Actionhelden des eigenen Videogames werden oder in der Sprungbude Filderstadt Kraft, Balance und Schnelligkeit in der zweistöckigen Ninja Box beweisen.

Der gemütliche Eventbereich ist dagegen der ideale Ort für Firmenfeiern, Schulausflüge und vieles mehr.

Kindergeburtstag in der Sprungbude feiern

Auch für Kindergeburtstage sind die Sprungbuden die perfekte Location. Hier werden Geburtstagskinder zu Ninja Warriors, Springkünstlern, Kletterkönigen und Helden der Lüfte. Nach 90 oder 120 Minuten Sprungzeit in den verschiedenen Actionbereichen feiern die Gäste anschließend bei Getränken, Pizza oder wahlweise Flammkuchen am liebevoll dekorierten Partytisch. Diesen Geburtstag vergessen Kinder nicht so schnell – und begleitende Eltern können sich beim Zuschauen kostenlos entspannen.

Mehr Infos erhalten und die Buchung des Trampolinspaßes ist auf der Webseite der Sprungbude möglich.