Trans Day of Remembrance: Was bedeutet der Gedenktag?

Jedes Jahr am 20. November erinnert der „Transgender Day of Remembrance“ an die Opfer von Gewalt, die aufgrund ihrer Geschlechtsidentität getötet wurden. Ein Tag, der nicht nur Gedenken, sondern auch Aufmerksamkeit und Solidarität fordert.

Katrin Jokic 20.11.2024 - 11:47 Uhr

Gewalt und Diskriminierung gegen trans Menschen sind keine Einzelfälle – sie sind ein weltweites Problem. Um die Opfer nicht in Vergessenheit geraten zu lassen und auf die anhaltende Bedrohung aufmerksam zu machen, wird seit 1999 jährlich am 20. November der Trans Day of Remembrance (TDoR) begangen. Der Tag ist mehr als nur eine Gedenkveranstaltung: Er fordert dazu auf, eine gerechtere und sicherere Welt für trans Menschen zu schaffen.