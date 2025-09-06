Unter dem Motto „Nie wieder still – Nie wieder unsichtbar“ demonstrieren hunderte Personen bei der „Trans Pride Stuttgart“ für „Sichtbarkeit, Selbstbestimmung und Menschenrechte“
06.09.2025 - 16:57 Uhr
Blau, Rosa, Weiß – vor allem die Schmetterlingskostüme, in die sich einige der rund 350 Aktivisten aus der Trans- und queeren Community am Samstag gehüllt haben, ziehen die Blicke der Passanten auf sich. Und genau das ist der Zweck der „Trans Pride“, die zum siebten Mal in Stuttgart stattfindet: sichtbar bleiben.