Sie zeigten Flagge für mehr Rechte: Rund 400 Transpersonen und Unterstützer demonstrierten am Samstag bei der sechsten Trans*Pride.

Jonas Schöll 07.09.2024 - 16:11 Uhr

Bunte Schmetterlingskostüme in Regenbogenfarben und viel Blau, Rosa und Weiß: Auch die sechste Stuttgarter Trans*Pride ist für Zaungäste und Passanten ein Hingucker. Rund 400 Transpersonen und ihre Unterstützer haben am Samstagnachmittag in der Innenstadt mit einem bunten Demonstrationszug auf die Rechte von Transmenschen aufmerksam gemacht. Anders als in den vergangenen Jahren hatte die Community in diesem Jahr einen echten Grund zu feiern.