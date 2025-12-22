Um bei der Fußball-WM dabei zu sein, wechselt Niclas Füllkrug einem Bericht zufolge den Club. Bei einem Traditionsverein in Italien will der Stürmer seine Karriere wieder in Schwung bringen.
22.12.2025 - 15:19 Uhr
Mailand - Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug wechselt nach Sky-Informationen zum AC Mailand in die italienische Serie A. Der neunmalige Europapokal-Sieger hat sich demnach mit Füllkrugs aktuellem Club West Ham United auf ein Leihgeschäft für ein halbes Jahr geeinigt. Danach haben die Italiener eine Kaufoption auf den früheren Bundesliga-Stürmer. Auch der VfL Wolfsburg hatte Interesse an dem 32-Jährigen.