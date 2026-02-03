Wie gut ist die Mannschaft des Pokalsiegers für die nächsten Wochen aufgestellt? Diese Frage beschäftigt nach dem Ende der Wintertransferzeit nicht nur den Trainer.
03.02.2026 - 13:00 Uhr
Der letzte Tag, an dem das Transferfenster für diesen Winter geöffnet hatte, ist beim VfB Stuttgart ruhig verlaufen. Im Profikader gab es keine Veränderungen mehr. So wie es zu erwarten war. Denn der Fußball-Bundesligist sieht sich personell gut aufgestellt, um weiter in der Liga, dem Pokal und in der Europa League kräftig mitzumischen. Das bestätigte nun der Trainer Sebastian Hoeneß.