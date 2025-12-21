Jeremy Arevalo steht unmittelbar vor einer Unterschrift bei den Stuttgartern. Der Stürmer bringt mit seinen 20 Jahren einiges an Potenzial mit.
21.12.2025 - 13:00 Uhr
Der VfB Stuttgart steht unmittelbar vor der Verpflichtung eines neuen Stürmers. Jeremy Arevalo soll kommen. Im Grunde ist der 20-Jährige sogar schon da. Er soll möglichst bald den Medizincheck absolvieren, um die letzten Details des ersten Wintertransfers der laufenden Saison zu klären. Dabei bezahlt der Fußball-Bundesligist eine festgeschriebene Ablösesumme von sieben Millionen Euro für den Angreifer vom spanischen Zweitligisten Racing Santander.