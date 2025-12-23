Mit Jeremy Arevalo verpflichtet der VfB einen weiteren Spieler im Winter. Er reiht sich in eine interessante Reihe von Transfers in den vergangenen zehn Jahren ein.

Der VfB Stuttgart hat in diesem Winter früh den ersten Transfer eingetütet. Mit Jeremy Arevalo verfplichtet der VfB einen Herausforderer auf der Stürmerposition, auf der es im bisherigen Saisonverlauf immer mal wieder zu Engpässen gekommen ist. Arevalo folgt auf einige namhafte Profis, die in den vergangenen Jahren ebenfalls im Winter-Wechselfenster zum VfB stießen. So kam Jacob Bruun Larsen bereits zweimal zum VfB, aber auch Kevin Großkreutz und Mario Gomez gehören in diese Kategorie.

 

Unsere Empfehlung für Sie

VfB Stuttgart News – Alles, was Sie heute zum VfB wissen müssen

VfB Stuttgart News Weltweiter Zuschauerschnitt: VfB unter Top 20

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.

Ein Blick in unsere Bildergalerie zeigt, wen die Stuttgarter seit 2015 im Winter unter anderem noch so verpflichtet oder ausgeliehen haben. Viel Spaß beim Durchklicken.