Mit Jeremy Arevalo verpflichtet der VfB einen weiteren Spieler im Winter. Er reiht sich in eine interessante Reihe von Transfers in den vergangenen zehn Jahren ein.

Cedric Stedler 23.12.2025 - 12:00 Uhr

Der VfB Stuttgart hat in diesem Winter früh den ersten Transfer eingetütet. Mit Jeremy Arevalo verfplichtet der VfB einen Herausforderer auf der Stürmerposition, auf der es im bisherigen Saisonverlauf immer mal wieder zu Engpässen gekommen ist. Arevalo folgt auf einige namhafte Profis, die in den vergangenen Jahren ebenfalls im Winter-Wechselfenster zum VfB stießen. So kam Jacob Bruun Larsen bereits zweimal zum VfB, aber auch Kevin Großkreutz und Mario Gomez gehören in diese Kategorie.