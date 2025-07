Transfer VfB Stuttgart: Wird überhaupt verhandelt? Das ist der Stand im Woltemade-Poker

Der Chef ist erst einmal unterwegs – auf Geschäftsreise in den USA. Jan-Christian Dreesen wird in Atlanta vor Ort sein, wenn der FC Bayern an diesem Samstag (18 Uhr/Sat 1) bei der Club-WM auf Paris Saint-Germain trifft. Das Viertelfinale will sich der Münchner Vorstandsvorsitzende nicht entgehen lassen, um sich ein Bild zu machen. Denn für den deutschen Rekordmeister geht es um einiges: Viel Geld, reichlich Reputation, und die Begegnung mit dem Champions-League-Sieger ist zudem eine sportliche Standortbestimmung. Der Partie wird mit Blick auf die Transferaktivitäten erhebliche Bedeutung beigemessen.