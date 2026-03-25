Unsere Redaktion hatte schon Anfang März berichtet, dass die Bedingungen für die Kaufpflicht praktisch erfüllt sind. Nach Angaben der „Sport Bild“ kostet der Deal den VfB 15 Millionen Euro Ablöse, der Vertrag mit El Khannouss gilt jetzt bis 2030. Der 21 Jahre alte Nationalspieler Marokkos kommt in 19 Bundesliga-Spielen auf bislang drei Tore und drei Vorlagen, dazu kommen fünf Treffer in der Europa League.