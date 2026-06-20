Um die Zukunft von Bayern-Star Michael Olise gibt es Spekulationen. Nun meldet sich Real Madrid zu Wort.
20.06.2026 - 19:00 Uhr
Madrid - Real Madrid bestreitet einen Kontakt zu Michael Olise vom FC Bayern München wegen eines Transfers. Es habe "weder direkt noch indirekt Kontakt zu dem genannten Spieler, seinen Vertretern oder Personen aus seinem Umfeld" gegeben, teilte der spanische Fußball-Rekordmeister mit. Zuletzt gab es Gerüchte um ein Interesse der Königlichen am Ausnahme-Offensivspieler, der derzeit mit Frankreich an der Weltmeisterschaft teilnimmt.