Transfermarkt VfB Stuttgart: Der VfB sendet ein Signal der Stärke

Der VfB Stuttgart hat Haltung bewiesen. Von Anfang an und bis zum Ende in dieser endlos erscheinenden Sommersaga. Wochenlang beherrschte der Transferwunsch von Nick Woltemade die Schlagzeilen in Fußballdeutschland. Er wollte zum FC Bayern und die Münchner wollten ihn. Nur: die Rechnung wurde ohne den VfB gemacht. Und jetzt hat der Vorstand des Pokalsiegers der Führung des Rekordmeisters vollends einen Strich durch Dieselbige gemacht. Woltemade ist nicht zu verkaufen, nicht einmal mehr für die ursprünglich beschlossenen 75 Millionen Euro. Punkt.

Somit leisten sich die Stuttgarter den Luxus, auf eine historisch hohe Ablösesumme zu verzichten. Unternehmerisch mag das unvernünftig erscheinen. Die Entscheidung birgt außerdem ein weiteres Risiko, sollte sich Woltemade verletzten. Doch der VfB mit dem Vorstandschef Alexander Wehrle an der Spitze hat sich dazu entschlossen, die sportliche Wettbewerbsfähigkeit der Mannschaft zu erhalten. Dieser Grundgedanke hatte Priorität gegenüber wirtschaftlichen Überlegungen. Zudem sendet das angekündigte Ende des Transferpokers ein Signal aus – ein Signal der Stärke.

Dazu haben die Stuttgarter zuletzt die Muskeln spielen lassen. Sie haben dem Südrivalen und dem Spieler gezeigt, dass sie nicht alles mit sich machen lassen – nur weil das Geld stimmt. Für die Bayern ist das eine Watschn, da sie ihren Wunschstürmer nicht verpflichten können und für Woltemade ist es natürlich eine Enttäuschung, da er sich seinen Traum vom nächsten Karriereschritt nicht erfüllen kann. Beide Parteien stehen jetzt als Verlierer da.

Als Gewinner darf sich dagegen der VfB fühlen, da er nicht nur weiter einen jungen Nationalstürmer in seinen Reihen behält, sondern entgegen vielen Prognosen seine konsequente Linie durchgezogen hat. Das wird mit Sicherheit in der Mannschaft und in der Bundesligabranche registriert. Was für den Sportvorstand Fabian Woglgemuth bedeutet, dass seine Arbeit künftig schwieriger wird. Denn es ist davon auszugehen, dass viele Profis plötzlich wieder eine Ausstiegsklausel in ihren Verträgen verankert haben wollen. Aber auch da gilt es für den VfB, Haltung zu bewahren.