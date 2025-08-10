Transfermarkt VfB Stuttgart Was macht der VfB mit den Millot-Millionen?
Der Mittelfeldspieler geht nach Saudi-Arabien. Dafür kassiert der Pokalsieger unerwartet viel Geld. Wir beleuchten den Stand bei der Suche nach einem Nachfolger.
Der Mittelfeldspieler geht nach Saudi-Arabien. Dafür kassiert der Pokalsieger unerwartet viel Geld. Wir beleuchten den Stand bei der Suche nach einem Nachfolger.
Der Trainer hat es sich so gewünscht. Ein Gegner, der Gegenwehr leistet. „Eine abgezockte Männermannschaft“, wie sie Sebastian Hoeneß nennt. Damit hat seine Mannschaft ja schon in der vergangenen Champions-League-Saison gegen Atalanta Bergamo (0:3) Erfahrungen gesammelt, die nachwirken. Es gab kein Durchkommen.