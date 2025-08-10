 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. VfB Stuttgart

  6. Was macht der VfB mit den Millot-Millionen?

Transfermarkt VfB Stuttgart Was macht der VfB mit den Millot-Millionen?

Transfermarkt VfB Stuttgart: Was macht der VfB mit den Millot-Millionen?
17
Au revoir – das war’s für Enzo Millot in Stuttgart. Der Franzose verlässt den VfB nach vier Jahren. Foto: Baumann

Der Mittelfeldspieler geht nach Saudi-Arabien. Dafür kassiert der Pokalsieger unerwartet viel Geld. Wir beleuchten den Stand bei der Suche nach einem Nachfolger.

Sport: Carlos Ubina (cu)

Der Trainer hat es sich so gewünscht. Ein Gegner, der Gegenwehr leistet. „Eine abgezockte Männermannschaft“, wie sie Sebastian Hoeneß nennt. Damit hat seine Mannschaft ja schon in der vergangenen Champions-League-Saison gegen Atalanta Bergamo (0:3) Erfahrungen gesammelt, die nachwirken. Es gab kein Durchkommen.

 

Auch der FC Bologna hat die Erwartungen beim Test rund um die Saisoneröffnungsfeier erfüllt. Taktisch ausgereift, clever im Zweikampf und effizient im Abschluss. Mit 0:1 unterlag der VfB Stuttgart und sieht die Begegnung als wichtigen Gradmesser vor dem kommenden Supercup gegen den FC Bayern an. „Man hat gesehen, dass es gegen einen solchen Gegner mehr braucht als zuletzt, um sich durchzusetzen“, sagt der Trainer, „das war gutes Bundesliganiveau.“

Unsere Empfehlung für Sie

VfB Stuttgart gegen FC Bologna: Härtetest gegen clevere Italiener – die wichtigsten VfB-Erkenntnisse

VfB Stuttgart gegen FC Bologna Härtetest gegen clevere Italiener – die wichtigsten VfB-Erkenntnisse

Der VfB hat beim Fest rund um die Saisoneröffnung mit 0:1 gegen den italienischen Pokalsieger verloren. Dennoch sieht Sebastian Hoeneß auch viel Positives.

Dem VfB mangelte es an Kaltschnäuzigkeit und Präzision beim Abschluss unter Druck. Denn rein spielerisch ergaben sich genug Möglichkeiten, um zum Erfolg zu kommen. „Wir haben das Spiel weitgehend kontrolliert“, sagt Hoeneß. Für die überraschenden Momente sorgte in erster Linie Deniz Undav, doch einen Schuss mehr Kreativität hätte der deutsche Pokalsieger im Duell mit dem italienischen Pokalsieger durchaus gebrauchen können – um mehr Lücken im eng geknüpften Defensivnetz zu finden.

Enzo Millot ist ein Spieler, der solche Nadelöhre sieht und mit seinem feinen linken Fuß den Ball hindurchpassen oder selbst mit dem Spielgerät durchschlüpfen kann. Allerdings hat sich der Franzose endgültig nach Saudi-Arabien verabschiedet – emotional.

„Liebe VfB-Fans, wo soll ich nach vier Jahren mit euch anfangen? Ich möchte euch allen für eure tägliche Unterstützung danken! Vom Klassenerhalt in letzter Minute gegen Köln über das Play-off gegen Hamburg bis hin zum Vizemeister der Bundesliga, der Champions League und schließlich dem DFB-Pokalsieger 2025, was für eine Entwicklung ich mit euch erlebt habe! Danke an die Stadt Stuttgart, die mir immer am Herzen liegen wird, denn meine ersten beiden Kinder wurden hier geboren!“, schrieb der 23-Jährige auf Instagram. Beim VfB heißt es: Merci, Enzo!“

Unsere Empfehlung für Sie

Stürmer des VfB Stuttgart: Der gebrauchte Tag des Nick Woltemade – und wie sein Trainer darauf reagiert

Stürmer des VfB Stuttgart Der gebrauchte Tag des Nick Woltemade – und wie sein Trainer darauf reagiert

Es war der erste Auftritt vor großer Kulisse seit Beginn des Wechseltheaters. Wie lief es für Nick Woltemade gegen den FC Bologna? Und wie plant sein Trainer weiter mit ihm?

Die Liaison zwischen Millot und den Stuttgartern war also eine besondere. Und für den Mittelfeldspieler besonders erfolgreich, seit Hoeneß das Sagen hat. Mit seinen Pokaltoren gegen den 1. FC Nürnberg (Hoeneß’ erstes Pflichtspiel im April 2023) und im diesjährigen Finale gegen Arminia Bielefeld rahmt er das Wirken des Trainers bisher sogar ein. Zur Wahrheit der vergangenen Rückrunde gehört jedoch, dass der Techniker nicht immer seine Spitzenleistung gebracht hat. Zur nüchternen Betrachtung des Transfers zählt zudem, dass die Stuttgarter unerwartet viel Geld einstreichen, da sie von Al-Ahli SFC 30 Millionen Euro an Ablösesumme erhalten und der Juniorennationalspieler zu einem Club wechselt, zu dem kein sportliches Konkurrenzverhältnis besteht.

Die Einnahmen schaffen nun auf dem Personalsektor neue Möglichkeiten. Doch der VfB ist nicht bereit, jeden Euro gleich wieder in Beine zu investieren und jeden aufgerufenen Preis für einen potenziellen Millot-Nachfolger zu bezahlen. Weshalb der zuletzt gehandelte Fabio Vieira zwar ein Kandidat bleibt, aber etwas aus dem Fokus gerückt ist. Der Portugiese ist im Augenblick schlichtweg zu teuer, da der FC Arsenal eine Ablösesumme von eher 25 Millionen Euro verlangt und die Stuttgarter eher bei 15 Millionen Euro liegen würden.

Unsere Empfehlung für Sie

VfB Stuttgart: Optimismus bei Spieler und Trainer – so steht es um Angelo Stiller

VfB Stuttgart Optimismus bei Spieler und Trainer – so steht es um Angelo Stiller

Angelo Stiller verpasste die Generalprobe des VfB Stuttgart gegen den FC Bologna. Wird er bis zum Supercup fit? Der Spieler selbst und sein Trainer sind optimistisch.

Ohnehin stellt sich an der Mercedesstraße die Frage, wie die Kaderplanung strategisch vorangetrieben wird. Braucht die Mannschaft auf ein, zwei Positionen noch Soforthilfen, um sich weiterzuentwickeln – oder funktioniert es auf längere Sicht auch mit Talenten? Noah Darvich ist so ein Perspektivspieler, 18 Jahre jung und hochbegabt am Ball. Bei seinem ersten Auftritt gefiel der Offensivspieler gleich mit zwei Toren im Test gegen Racing Straßburg (7:1).

Doch Darvich benötigt sicher noch Zeit, um sich dauerhaft in die VfB-Elf zu spielen. „Wir haben aber weiter einen scharfen Blick auf den Transfermarkt“, sagt Fabian Wohlgemuth. Es soll noch Verstärkung kommen. Am liebsten wäre dem Sportvorstand wohl ein Spieler, der im offensiven Bereich flexibel einsetzbar ist. Spielstark genug, um über das Zentrum Lösungen zu finden und schnell genug, um auch auf die Flügel ausweichen zu können – einer wie Millot.

Weitere Themen

Transfermarkt VfB Stuttgart: Was macht der VfB mit den Millot-Millionen?

Transfermarkt VfB Stuttgart Was macht der VfB mit den Millot-Millionen?

Der Mittelfeldspieler geht nach Saudi-Arabien. Dafür kassiert der Pokalsieger unerwartet viel Geld. Wir beleuchten den Stand bei der Suche nach einem Nachfolger.
Von Carlos Ubina
Wahl zum Fußballer des Jahres: Nur zwei Spieler landen vor VfB-Stürmer Nick Woltemade

Wahl zum Fußballer des Jahres Nur zwei Spieler landen vor VfB-Stürmer Nick Woltemade

Nick Woltemade vom VfB Stuttgart schafft es bei der Wahl zum Fußballer des Jahres in Deutschland auf Platz drei. Diese zwei Profis landen vor ihm.
VfB Stuttgart: Berater: „Silas will in Stuttgart nicht vom Hof gejagt werden“

VfB Stuttgart Berater: „Silas will in Stuttgart nicht vom Hof gejagt werden“

An den Gerüchten, VfB-Stürmer Silas stünde dicht vor einem Wechsel in die Türkei, ist laut dessen Berater nichts dran. Der 26-Jährige will in Stuttgart bleiben.
Von Heiko Hinrichsen
Netzreaktionen zum Millot-Transfer: „Mach dir die Taschen voll und dann wollen wir dich wieder zuhause sehen“

Netzreaktionen zum Millot-Transfer „Mach dir die Taschen voll und dann wollen wir dich wieder zuhause sehen“

Enzo Millot verlässt den VfB Stuttgart in Richtung Saudi-Arabien. Der Wechsel wirft im Netz mitunter Fragen auf, viele VfB-Fans zeigen sich aber versöhnlich.
Von Sebastian Winter
Podcast zum VfB Stuttgart: PubCannstatt geht in die nächste Runde – mit Alexander Wehrle

Podcast zum VfB Stuttgart PubCannstatt geht in die nächste Runde – mit Alexander Wehrle

Der Podcast unseres MeinVfB-Teams geht wieder auf Tour: Der PubCannstatt gastiert in der Alten Schule in Gablenberg. Diesmal zu Gast: VfB-Boss Alexander Wehrle.
Von Philipp Maisel
Abschied von Enzo Millot: „Stuttgart ist ein großartiger Verein“

Abschied von Enzo Millot „Stuttgart ist ein großartiger Verein“

Vor seinem Wechsel nach Saudi-Arabien blickt Enzo Millot auf seine Zeit beim VfB Stuttgart zurück – und wünscht Kollegen und Fans für die Zukunft alles Gute.
Von Heiko Hinrichsen
VfB Stuttgart Transfermarkt: Nach dem Millot-Abgang – das ist der VfB-Kader kurz vor dem Saisonstart

VfB Stuttgart Transfermarkt Nach dem Millot-Abgang – das ist der VfB-Kader kurz vor dem Saisonstart

Die Sommertransferphase läuft nach wie vor. Wir zeigen alle Spieler, die im Kader des VfB Stuttgart stehen und auch, wie lange ihre Verträge noch laufen.
Von unserer Redaktion
VfB Stuttgart: Viele Chancen, kein Tor – der VfB muss vorne abgezockter werden

VfB Stuttgart Viele Chancen, kein Tor – der VfB muss vorne abgezockter werden

Im letzten Spiel der Vorbereitung verlieren die Stuttgarter gegen den ganz ausgebufft auftretenden FC Bologna mit 0:1. Auch, weil es vorne an Effektivität mangelt.
Von Heiko Hinrichsen
Transfer fix: Enzo Millot wechselt vom VfB Stuttgart nach Saudi-Arabien

Transfer fix Enzo Millot wechselt vom VfB Stuttgart nach Saudi-Arabien

Das Wechsel-Theater um Enzo Millot ist nun endgültig beendet. Der Mittelfeldspieler verlässt den VfB Stuttgart in Richtung Saudi-Arabien.
Von Johannes Röckinger/Hinrichsen/Ubina
VfB Stuttgart gegen FC Bologna: Härtetest gegen clevere Italiener – die wichtigsten VfB-Erkenntnisse

VfB Stuttgart gegen FC Bologna Härtetest gegen clevere Italiener – die wichtigsten VfB-Erkenntnisse

Der VfB hat beim Fest rund um die Saisoneröffnung mit 0:1 gegen den italienischen Pokalsieger verloren. Dennoch sieht Sebastian Hoeneß auch viel Positives.
Von Carlos Ubina
Weitere Artikel zu VfB Stuttgart Transfer Video Sebastian Hoeneß
 