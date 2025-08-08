Der FC Bayern plant keine weiteren Transfers. Der Zugang von Nick Woltemade ist erstmal «vom Tisch». Vorstand Max Eberl deutet eine Vertragsverlängerung an, an der auch Michael Ballack beteiligt ist.
08.08.2025 - 12:03 Uhr
München - Max Eberl lächelte nach dem klaren Bayern-Sieg im Tottenham-Test zufrieden. Der Münchner Sportvorstand fühlte sich nach dem 4:0 gegen den Europa-League-Sieger bestärkt in der Planung, dass die Transferaktivitäten des deutschen Fußball-Rekordmeisters in diesem Sommer beendet sind. Zumindest erst einmal. Der FC Bayern plant die neue Saison also ohne Neu-Nationalspieler Nick Woltemade.