Mit dem FC Barcelona holte Marc-André ter Stegen viele Titel, doch seinen Status als Nummer 1 hatte er unter Hansi Flick zuletzt verloren. Nun wechselt er den Club, um im Sommer bei der WM zu spielen.
20.01.2026 - 23:19 Uhr
Barcelona - Fußball-Nationaltorwart Marc-André ter Stegen verlässt den FC Barcelona und spielt auf Leihbasis bis zum Saisonende für den FC Girona. Das gaben der abstiegsgefährdete Club nahe der katalanischen Metropole und Barça am Dienstagabend bekannt. Mit dem Wechsel hofft der Ex-Gladbacher auf mehr Spielpraxis, um bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada als Nummer eins im Tor der deutschen Nationalmannschaft zu stehen.