Die deutsche Binnenschifffahrt schwächelt seit Jahren. 2024 wurden etwas mehr Güter auf dem Wasser transportiert. Trotzdem handelt es sich um das zweitniedrigste Ergebnis seit der Wiedervereinigung.

dpa 25.03.2025 - 10:24 Uhr

Wiesbaden - Die deutsche Binnenschifffahrt transportiert etwas mehr Güter, kommt aber kaum über historische Tiefstände hinaus. 2024 wurden in der Wirtschaftskrise 173,8 Millionen Tonnen Güter auf deutschen Binnenwasserstraßen transportiert, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilt. Damit nahm der Güterverkehr um 1,2 Prozent zu, gemessen am Tiefstand von 2023 mit 171,7 Millionen Tonnen. Dennoch handelt es sich um das zweitniedrigste Ergebnis seit der Wiedervereinigung.