In Neapel wartet ein herzkrankes Kind auf ein Ersatzorgan. Dann wird eines gefunden, aber beim Transport schwer beschädigt - und trotzdem transplantiert. Nun wird europaweit gesucht.
11.02.2026 - 11:53 Uhr
Neapel - Italien bangt um einen kleinen Jungen mit einem angeborenen Herzfehler, der nach einem tragischen Irrtum dringend ein neues Spenderherz braucht. Der ohnehin dramatische Fall nahm nun eine weitere Wendung: Das erst zwei Jahre alte Kind aus Neapel bekam nach neuesten Informationen das Herz eines verstorbenen Jungen transplantiert, obwohl bekannt war, dass dieses durch falsche Kühlung beim Transport irreparabel beschädigt worden war. Die Eltern wussten nach eigenen Angaben bislang nichts davon.