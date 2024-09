Trauer in Neuseeland

In einer traditionellen Zeremonie mit Kanus und Tänzen ist in Neuseeland Maori-König Tuheitia beigesetzt worden. Neue Monarchin wird seine erst 27 Jahre alte Tochter.

dpa 05.09.2024 - 05:53 Uhr

Wellington - Unter der Anteilnahme Zehntausender Trauernder ist in Neuseeland Maori-König Tuheitia Pootatau Te Wherowhero beigesetzt worden. Nachdem der Leichnam mehrere Tage lang aufgebahrt war, wurde er in einer Prozession aus Kanus entlang des Waikato River zur letzten Ruhestätte am heiligen Taupiri Mountain etwa 100 Kilometer südlich der Stadt Auckland auf der neuseeländischen Nordinsel gebracht.