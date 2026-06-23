 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Böblingen

  6. Gemeinderat gedenkt verstorbenem Baby mit Schweigeminute

Trauer in Renningen Gemeinderat gedenkt verstorbenem Baby mit Schweigeminute

Trauer in Renningen: Gemeinderat gedenkt verstorbenem Baby mit Schweigeminute
1
Die Anteilnahme am Schicksal des drei Monaten alten Jungen in Renningen ist groß. In der Nähe des Fundorts der Babyleiche wurden Blumen und Kuscheltiere zum Gedenken abgelegt und Kerzen angezündet. Foto: SDMG / Dettenmeyer

Renningen trauert: Nach dem Fund eines toten Säuglings am Rankbach legt der Gemeinderat eine Schweigeminute ein. Die Polizei ermittelt weiter.

Trauer und Anteilnahme in Renningen: Für den Säugling, der am Freitag in der Nähe des Rankbachs tot aufgefunden worden war, hat der Renninger Gemeinderat am Montagabend eine Schweigeminute eingelegt. Zu Beginn der Sitzung um 19 Uhr im Bürgersaal erhoben sich die fast vollzählig anwesenden Gemeinderäte gemeinsam mit Bürgermeisterin Melanie Hettmer, dem Ersten Beigeordneten Peter Müller sowie weiteren städtischen Mitarbeitern und gedachten des kleinen Jungen.

 

Der Fall hatte den 18.500-Einwohner-Ort im Kreis Böblingen bei Stuttgart am Freitag erschüttert. Zunächst hatten die Eltern am späten Donnerstagabend ihren drei Monate alten Sohn als vermisst gemeldet. Am Freitag war dann eine groß angelegte Suche gestartet worden, bei der gegen Mittag eine Babyleiche in der Nähe des Rankbachs zwischen Renningen und dem Ortsteil Malmsheim gefunden worden war.

Ob es sich dabei um den vermissten Jungen handelt, ist noch nicht bekannt. Am Montag hatte die Polizei bekannt gegeben, dass der Leichnam obduziert werden soll. Dabei soll neben den Todesumständen auch geklärt werden, ob es sich bei dem toten Baby um den vermissten Jungen handelt. Die Ermittlungen der Polizei dauern weiter an.

Weitere Themen

Verbot an Böblinger Kitas: Weniger Technik, mehr Kindheit

Verbot an Böblinger Kitas Weniger Technik, mehr Kindheit

GPS-Tracker und Smartwatches versprechen Eltern ein Plus an Sicherheit. Doch wo endet Fürsorge und wo beginnt die ständige Kontrolle?
Von Veronika Andreas
Massive Einschränkungen in Leonberg: Wasserrohrbruch: Eltinger Straße mehrere Tage komplett gesperrt

Massive Einschränkungen in Leonberg Wasserrohrbruch: Eltinger Straße mehrere Tage komplett gesperrt

Als „Notmaßnahme“ bezeichnet die Stadtverwaltung die Arbeiten, die ein Rohrbruch in Leonberg nach sich zieht. Es dürfte zu massiven Verkehrsstörungen kommen.
Von Marius Venturini
Böblingen: Smartwatch am Kinderarm? Stadt zieht in Kitas klare Grenze

Böblingen Smartwatch am Kinderarm? Stadt zieht in Kitas klare Grenze

Mehr Sicherheit oder zu viel Kontrolle? Böblingen führt neue Regeln für Smartwatches und GPS-Tracker in Kitas ein. Das sind die Gründe.
Von Veronika Andreas
Böblingen: Einbrecher nehmen ganzen Tresor mit

Böblingen Einbrecher nehmen ganzen Tresor mit

Einbrecher sind in ein Bildungszentrum in Böblingen eingedrungen und erbeuteten einen Tresor, Laptops und Beamer. Der Schaden ist hoch.
Von Rebecca Baumann
Eichenprozessionsspinner: Raupe mit Brennhaaren befällt Bäume im Sindelfinger Freibad

Eichenprozessionsspinner Raupe mit Brennhaaren befällt Bäume im Sindelfinger Freibad

Die Haare der Raupe rufen allergische Reaktionen hervor. Im Sindelfinger Freibad sind deshalb Bereiche gesperrt, in Böblingen stehen Eichen unter Beobachtung.
Von Anke Kumbier
Biergarten im Sommerhofenpark: Dieb bricht in Büro ein - vergeblich

Biergarten im Sommerhofenpark Dieb bricht in Büro ein - vergeblich

Das hatte sich der Täter wohl anders vorgestellt: Ein Unbekannter ist in das Büro des Biergartens im Sindelfinger Sommerhofenpark eingedrungen, flüchtete aber mit leeren Händen.
Von Rebecca Baumann
Mysteriöser Rasenmähermann: Illegal gemähter Grünstreifen - Stadt Herrenberg erstattet Anzeige

Mysteriöser Rasenmähermann Illegal gemähter Grünstreifen - Stadt Herrenberg erstattet Anzeige

Kann man für Rasenmähen eine Anzeige kassieren? In Herrenberg schon. Die Stadt hat etwas dagegen, wenn klimafreundliches Langgras gestutzt wird.
Von Eddie Langner
Exklusiv für unsere Leser: So sieht Leonberg in ein paar Jahren aus

Exklusiv für unsere Leser So sieht Leonberg in ein paar Jahren aus

Letzte Chance, dabeizusein: Beim „Forum Stadtentwicklung“ sprechen am 2. Juli der Baubürgermeister Brenner und der Architekt Schaller über die Zukunft urbaner Zentren.
Von Thomas K. Slotwinski
Schule in Herrenberg: Wo Schülerinnen und Schüler gerne lernen

Schule in Herrenberg Wo Schülerinnen und Schüler gerne lernen

Der Erweiterungsbau der Pfalzgraf-Rudolf-Schule in Herrenberg ist fertig. Die zusätzlichen Räumlichkeiten mit angenehmem Raumklima sollen den Schulalltag deutlich verbessern.
Von Wolfgang Berger
Oldtimer-Rennen in Region Stuttgart: Nach der Absage in diesem Jahr: Der Termin für Solitude Revival 2027 steht fest

Oldtimer-Rennen in Region Stuttgart Nach der Absage in diesem Jahr: Der Termin für Solitude Revival 2027 steht fest

In diesem Jahr ist die traditionsreiche Veranstaltung ausgefallen. 2027 soll auf der alten Solitude-Rennstrecke wieder gefahren werden. Tausende Oldtimer-Fans können sich darauf freuen.
Von Andreas Schröder
Weitere Artikel zu Renningen Polizei Obduktion
 
 