Trauer in Renningen: Gemeinderat gedenkt verstorbenem Baby mit Schweigeminute

Trauer und Anteilnahme in Renningen: Für den Säugling, der am Freitag in der Nähe des Rankbachs tot aufgefunden worden war, hat der Renninger Gemeinderat am Montagabend eine Schweigeminute eingelegt. Zu Beginn der Sitzung um 19 Uhr im Bürgersaal erhoben sich die fast vollzählig anwesenden Gemeinderäte gemeinsam mit Bürgermeisterin Melanie Hettmer, dem Ersten Beigeordneten Peter Müller sowie weiteren städtischen Mitarbeitern und gedachten des kleinen Jungen.

Der Fall hatte den 18.500-Einwohner-Ort im Kreis Böblingen bei Stuttgart am Freitag erschüttert. Zunächst hatten die Eltern am späten Donnerstagabend ihren drei Monate alten Sohn als vermisst gemeldet. Am Freitag war dann eine groß angelegte Suche gestartet worden, bei der gegen Mittag eine Babyleiche in der Nähe des Rankbachs zwischen Renningen und dem Ortsteil Malmsheim gefunden worden war.

Ob es sich dabei um den vermissten Jungen handelt, ist noch nicht bekannt. Am Montag hatte die Polizei bekannt gegeben, dass der Leichnam obduziert werden soll. Dabei soll neben den Todesumständen auch geklärt werden, ob es sich bei dem toten Baby um den vermissten Jungen handelt. Die Ermittlungen der Polizei dauern weiter an.