Ein Vierteljahrhundert war Gunther Nogge Direktor des Kölner Zoos. Nun ist der vielfach geehrte Biologe mit 83 Jahren gestorben.
16.10.2025 - 19:31 Uhr
Köln - Der frühere langjährige Direktor des Kölner Zoos, Gunther Nogge, ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Das teilte der Zoo mit, der den Biologen als Wissenschaftler, als "fundierten Praktiker" und als eine "Instanz der Tiergartenbiologie" würdigte. Der Kölner hatte rund 25 Jahre lang als Zoo-Direktor gewirkt. Er starb laut Mitteilung am 4. Oktober.