Die VfB-Fans trauern um einen bekannten Anhänger mit dem Spitznamen „Schweinebacke“. Nun sammelt die Community Geld für die Familie des Verstorbenen.

Johannes Röckinger 06.09.2024 - 17:49 Uhr

Die VfB-Community zeigt sich aktuell von ihrer besten Seite. Nach dem Tod eines treuen und bekannten Anhängers, hat ein Fan eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Gesammelt wird für die Beerdigungskosten des Verstorbenen, den viele VfB-Fans unter dem Spitzname „Schweinebacke“ bestens kannten. Im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 widmete die Cannstatter Kurve dem glühenden VfB-Anhänger ein Plakat. „Ruhe in Frieden Schweinebacke“, war darauf zu lesen. Nach dem der Verstorbene die Auswärtsspiele in Freiburg und Münster kurzfristig unter Tränen habe absagen müssen, sei er am vergangenen Mittwoch friedlich eingeschlafen, heißt es im Spendenaufruf.