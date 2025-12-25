Der Schotte schoss Nottingham einst zum großen Triumph gegen den HSV. Nun ist die Nottingham-Ikone tot.
25.12.2025 - 16:32 Uhr
Der britische Fußball trauert um John Robertson. Der englische Klub Nottingham Forest bestätigte am Donnerstag den Tod des früheren schottischen Nationalspielers. Robertson, der 1980 im Finale des Europapokals der Landesmeister gegen den Hamburger SV den Siegtreffer für Nottingham erzielt (1:0) und die erfolgreichste Zeit der Klubgeschichte mitgeprägt hatte, wurde 72 Jahre alt.