Hunderte erweisen dem Leonberger die letzte Ehre. Nicht nur der scheidende OB Cohn erinnert an einen Menschen, der sich stets für das Gemeinwohl engagiert hat.
28.11.2025 - 17:46 Uhr
Normalerweise herrschte in diesen Adventstagen im Haus Jenschur-Kaspari reges Treiben. Albert wäre schon Wochen vorher im Wald unterwegs gewesen, um Holz, Moos und Gräser zum sammeln. Seine Frau Ute würde die Figuren von Maria und Josef und den Heiligen Königen auspacken. Die große Krippe aus der Natur war der ganze Stolz von Albert Kaspari. Diesmal wird er keine Freude an der Krippe haben. Der umtriebige Wahl-Leonberger ist am 7. November verstorben.