Trauerfeier für rechten Aktivisten: Für Viele hier war Charlie Kirk wie Jesus

Es ist noch dunkel, als Julian Kost und seine Mutter Peggy sich auf den Weg machen: kurz vor fünf Uhr morgens. Doch die beiden sind nicht allein. Viele andere pilgern durch die Nacht. Das Licht eines Polizeiwagens beleuchtet ihren Weg. Das Auto parkt quer auf der Straße, schickt abwechselnd blaue und rote Blitze durch die Dunkelheit. Zuerst sind es Grüppchen von Menschen, die sich wie Wassertropfen zu Rinnsalen vereinen, schließlich ganze Ströme bilden. Sie alle haben ein Ziel: das Footballstadion von Glendale in Arizona.