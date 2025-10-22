Unsere Empfehlung für Sie Neues Gesetz Mehr Schutz für Frauen nach Fehlgeburt Rund 9000 Schwangere verlieren jedes Jahr ihr Kind in einem fortgeschrittenen Stadium der Schwangerschaft. Jetzt haben sie Anspruch auf Mutterschutzleistungen.

Die Grabstätte, auf der zweimal im Jahr eine Trauerfeier stattfindet, wurde von der Stadt Böblingen unentgeltlich zur Verfügung gestellt und im Mai 2006 eingeweiht. Die Initiative hierfür ging von einem Arbeitskreis aus Hebammen, Klinikärztinnen, Seelsorgerinnen und betroffenen Eltern unter Federführung der Schwangerenberatungsstelle im Gesundheitsamt des Landkreises Böblingen aus. Der Gedenkstein selbst wurde vom Förderverein des Krankenhauses gestiftet. Spenden für die Grabstelle sowie die Ausrichtung der Trauerfeiern nimmt der Förderverein des Klinikums Sindelfingen-Böblingen gerne entgegen: Bei der Kreissparkasse Böblingen, IBAN: DE34603501300002212786. Für Rückfragen steht das Sekretariat der Krankenhausdirektion Böblingen, Telefonnummer 0 70 31/ 668-21032 zur Verfügung.