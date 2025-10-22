Die beiden Landkreise Böblingen und Calw veranstalten eine Sammelurnenbestattung für fehlgeborene Kinder und bieten damit Geleit für trauernde Angehörige und Eltern.
Fehlgeborene Kinder mit einem Geburtsgewicht von unter 500 Gramm werden im Rahmen einer gemeinsamen Urnenbeisetzung würdevoll bestattet. Zu dieser ökumenischen Trauerfeier am Freitag, 31. Oktober, um 15 Uhr, sind betroffene Eltern, Angehörige und Freunde aus den Landkreisen Böblingen und Calw herzlich eingeladen. Der Treffpunkt ist die Aussegnungshalle auf dem Waldfriedhof Böblingen (Maurener Weg 130). Auch Eltern, die vielleicht schon vor längerer Zeit ein Kind durch eine Fehl- oder Totgeburt verloren haben und bislang keinen Ort des Gedenkens oder Abschieds gefunden haben, sind willkommen.