Am 20. November findet auf dem Stuttgarter Pragfriedhof eine besondere Trauerfeier für Sternenkinder statt – eine gemeinsame Zeremonie, die Eltern und Angehörigen einen Ort des Abschieds und der Verbundenheit bietet.

Katrin Jokic 12.11.2024 - 13:57 Uhr

Zweimal im Jahr laden die evangelische und die katholische Kirche in Stuttgart zu einer Trauerfeier für sogenannte Sternenkinder ein – Kinder, die das Licht der Welt nie erblicken durften. Am 20. November um 15 Uhr können betroffene Eltern und Angehörige auf dem Pragfriedhof zusammenkommen, um in einer gemeinsamen Zeremonie Abschied zu nehmen und Trost zu finden.