Haben sich Trauermücken in der Blumenerde einmal eingenistet, sind diese schwer zu vertreiben. Wie Sie die kleinen Fliegen nachhaltig wieder loswerden, erfahren Sie hier.
19.01.2026 - 15:20 Uhr
Trauermücken (Sciaridae) sind kleine Fliegen, die ihre Eier bevorzugt in feuchter Blumenerde ablegen. Für den Menschen sind die Insekten, die zur Familie der Mücken gehören zwar ungefährlich, da sie nicht stechen, aber lästig sind sie dennoch. Für die Topfpflanzen sind die Trauermücken selbst zwar kein Problem, allerdings fressen die im Boden lebenden Larven bevorzugt Pflanzenwurzeln, was vor allem für junge Pflanzen zum Problem werden kann.